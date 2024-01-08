جديد قضية تسلل شاب في طائرة الجوية الجزائرية

أشارت نيابة الجمهورية لدى محكمة العثمانية بمجلس قضاء وهران، في بيان لها أمس، أنه تبعاً لنتائج التحقيق الابتدائي المجرى من طرف مصلحة التحقيق القضائي التابعة للمديرية العامة للأمن الداخلي في واقعة تسلل شخص إلى غرفة انطواء نظام العجلات لطائرة الخطوط الجوية الجزائرية بمطار أحمد بن بلة بوهران، في رحلتها المتوجهة إلى باريس بتاريخ 28 ديسمبر 2023.

تم بتاريخ 7 جانفي 2024 فتح تحقيق قضائي ضد (10) من ضباط وأعوان الشرطة العاملين بالمطار وميكانيكي تابع لشركة الخطوط الجوية الجزائرية، من أجل جنح ارتكاب فعل غير عمدي من شأنه تعريض لهلاك الأشخاص الموجودين داخل الطائرة وتعريض حياة الغير أو سلامتهم الجسدية مباشرة للخطر و ارتكاب عمل بعرض أمن الطائرة للخطر،

طبقا للمواد 290 مكرر فقرة1 من قانون العقوبات و205 و 206 من القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني تم استجواب المتهمين من طرف قاضي التحقيق و الذي أصدر أوامر بإيداعهم الحبس المؤقت .