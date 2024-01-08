هكذا حفز بلماضي اللاعبين

التحضير لبطولة شاقة وقوية مثل كأس الأمم الإفريقية يتطلب تحضيرا شاملا من جميع الجوانب البدنية والذهنية وحتى النفسية، وهو الجانب الأخير الذي باشره الناخب الوطني عبر تحفيز أشباله، من خلال عرضه، سهرة أول أمس، بمقر بعثة "الخضر" في العاصمة الطوغولية لومي وثائقيا خاصا بتتويج "الخضر" بالنجمة الثانية خلال نهائيات كأس الأمم الإفريقية التي جرت بمصر في 2019.

وفيما استرجع رفقاء القائد رياض محرز ذكريات تلك التجربة الاستثنائية في مصر وهم الذين كانوا شخصيات فاعلة في ذلك التتويج التاريخي، كانت الفرصة أيضا لعدد من الشبان، خاصة أولئك الذين يكتشفون "الكان" لأول مرة، ممن تفاعلوا بشكل خاص مع صور ومشاهد الاحتفالات الأسطورية التي رافقت العناصر الوطنية في شوارع العاصمة بعد عودتهم باللقب القاري الثاني من نوعه في تاريخ الجزائر.

وتفاعل مدافع المنتخب ياسر لعروسي، أمس، عبر نشره صورة على حسابه الرسمي وهو يتابع الوثائقي إلى جانب زملائه ولسان حاله يقول إنه يريد أن يكون متوجا مع الأبطال في نهاية هذه المغامرة يوم 11 فيفري المقبل.

ودأب مدربو المنتخب الوطني عشية كل موعد أو منافسة هامة على بث الحماس لدى لاعبيهم عبر عرض صور ومشاهد وأفلام خاصة ولعل أكثر فيلم تم عرضه من طرف مدربي المنتخب هو الفيلم التاريخي "معركة الجزائر".