الطفل إياد يصل إلى ليون الفرنسية لمباشرة العلاج

حط أمس الطفل إياد جودي الرحال رفقة والدته بدولة المانيا من إجل العلاج من داء الفيل على مستوى يديه الذي يعاني منه من ثلاث سنوات وقد تمكن الطفل الذي ينحدر من منطقة المغير من الحصول على التأشيرة بعد الطلب الذي تقدمت به جمعيتي الشفاء والواحة الدولية حسب رئيس خليل موساوي رئس جمعية الشفاء بالمدية التي تتابع حالة جودي منذ سنوات بعد عدة محاولات

وقد تم توجيه الطفل بعد ذلك إلى مدينة ليون بفرنسا حيث استقبل من طرف السيد يوغرطة سليماني رئيس جمعية صحا البلاد ونائب رئيس جمعية واحة الدولية وبعدها تم استقبالهم من طرف الجمعية الفرنسية التي ستتكفل بمصاريف علاجه.

ويبقى الجميل أن إياد أقيم له حفل على شرف العائلة ككل، شارك فيه الأطفال والكبار على حد سواء، وخلال الحفل تسلم الطفل هدايا وألعاب أدخلت الفرحة والابتهاج على قلبه وفرح بها أي فرح. يذكر أن جمعية الشفاء بالمدية ساهمت في التكفل بعدة حالات عن طريق حملات التضامن من إرسال عدة حالات إلى دول أوروبا.