الجلفة: توقيف 6 أشخاص وحجز مهلوسات

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بـأمن دائرة عين وسارة في الجلفة في عمليتين نوعيتين من ضبط وحجز (5613) كبسولة من المؤثرات العقلية وتوقيف 06 أشخاص مشتبه فيهم في العقدين الثاني والثالث من أعمارهم، يقومون بتخزين والمتاجرة بالمؤثرات العقلية.

وتجسدت العملية الأولى بعد ورود معلومات إلى فرقة الشرطة القضائية بـأمن دائرة عين وسارة عن حيازة شخص مشتبه فيه يبلغ من العمر (22) سنة لكمية من المؤثرات العقلية (يقوم بتخزينها في مسكنه بمدينة الجلفة) و ذلك قصد بيعها في مدينة عين وسارة،

استغلالا لهذه المعلومات تم تكثيف العمل الاستعلاماتي، أسفر بعد وضع خطة أمنية محكمة و اتخاذ الإجراءات القانونية عن تمكن عناصر الشرطة للمصلحة من ضبط و حجز على مستوى مسكن المشتبه فيه على كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ (3216) كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين300 ملغ، ضبط حجز أدوات و معدات تستعمل في تهيئة المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي قدره (8960 دج)، مع توقيف المشتبه فيه رفقة شخصين آخرين (مشتبه فيهما) في العقدين الثاني و الثالث من عمرهما كانا برفقته داخل مسكنه،

بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية للقضية الحال المتعلقة بـ جنحة حيازة وضع للبيع و شراء قصد البيع و التخزين للمؤثرات بطريقة غير مشروعة، جنحة تهريب بضاعة حساسة للغش داخل الإقليم الجمركي، جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة كما تمكنت ذات الفرقة في عملية نوعية ثانية من توقيف ثلاثة أشخاص مشتبه فيهم في العقد الثالث من أعمارهم، مع ضبط و حجز2397 كبسولة من المؤثرات العقلية، و ذلك بعد ورود معلومات عن حيازة و تخزين المشتبه فيهم لكمية من المؤثرات العقلية (على مستوى مدينة الجلفة) قصد بيعها في مدينة عين وسارة، حيث أسفرت الأبحاث و التحريات المكثفة و بعد وضع خطة أمنية محكمة (بالتنسيق مع فرقة مكافحة الاتجار غير المشروع للمخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية الجلفة من توقيف المعنيين الذين كانوا على متن مركبة من نوع هيونداي I10، حيث ضبط بحوزتهم كمية معتبرة من المؤثرات العقلية قدرت بـ (2397) كبسولة من المؤثرات العقلية بريقابالين300 ملغ، و مبلغ مالي من عائدات النشاط الإجرامي قدره 54000 دج، بعد استكمال كافة الإجراءات الجزائية للقضيتين المتعلقتين بجنحة حيازة وضع للبيع وشراء قصد البيع والتخزين للمؤثرات العقلية بطريقة غير مشروعة، جنحة تبيض الأموال، جنحة الممارسة غير الشرعية لمهنة الصحة، جنحة تهريب بضاعة حساسة للغش داخل الإقليم الجمركي، تم تقديم المشتبه فيهم أمام نيابة محكمة عين وسارة.