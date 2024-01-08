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أخبار الوطن

مضاربون في مادة "الأرز" رهن الحبس

8 جانفي 2024 ()
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 أمرت محكمة سيدي امحمد، بإيداع شخصين الحبس المؤقت بتهمة المضاربة.

وأوضح بيان المحكمة، أن القضية تتعلق بضبط شاحنة يوم 30 ديسمبر محملة بالأرز على مستوى إقليم بلدية بودواو مملوكة لصاحب شركة للاستيراد والتوضيب بتاريخ 30-12 – 2023، كما تم العثور على كمية أخرى من مادة الأرز بمقر الشركة.

وحسب ذات المصدر، فقد توصلت التحريات إلى أن المشتبه فيه قام باستيراد 20 حاوية محملة بالأرز موجه للتوضيب ولكنه باعها على حالتها لأحد تجار الجملة.

وتم فتح تحقيق قضائي بجنحة المضاربة غير المشروعة. وبعد استجواب المتهمين من قاضي التحقيق أصدر أمرا بإيداعهما رهن الحبس المؤقت.

 

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