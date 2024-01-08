مستغانم: سارقا الكوابل النحاسية ومروج النبيذ في قبضة الأمن

تمكنت مصالح الأمن الحضري الثامن بمستغانم من توقيف شخصين تتراوح أعمارهما بين 18 و 25 سنة في حالة تلبس بصدد قطع وسرقة الكوابل النحاسية على إثر تلقي بلاغ عبر الخط الأخضر 1548 مفاده وجود شخصين بصدد سرقة الكوابل النحاسية. وعلى الفور تنقلت عناصر الأمن إلى عين المكان،

وأوقفت المشتبه فيهما في حالة تلبس مع حجز الكوابل النحاسية الخاصة بالإنارة العمومية والمطرقة المستعملة في فعل السرقة والدراجة النارية التي كان يستعملانها لنقل الكوابل النحاسية المسروقة.

وفي هذا الصدد، تشيد مصالح أمن ولاية مستغانم بالتصرف الإيجابي للمواطنين وبدرجة الوعي وروح المواطنة والحس الأمني لديهم وثقافة التبليغ التي يتحلون بها كونهم شريك مهم في المعادلة الأمنية.

وقد تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيهما قدما بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة.