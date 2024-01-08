غليزان: لجنة تفتيش من وزارة الداخلية

حلت لجنة تفتيش من وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بولاية غليزان برئاسة السيد بوناب فريد مفتش مركزي بالوزارة في إطار مهمة تفتيشية وتقييمية لوضعية المشاريع المنجزة في إطار برنامج التحسين، والاستدراك لفائدة ساكنة المناطق النائية والمعزولة،

وللوقوف على مدى التكفل بمختلف البرامج التنموية الممولة من مختلف المصادر (برامج دعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية للجماعات المحلية ـ صندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية ـ ميزانية الولاية ـ التمويل الذاتي للبلديات ـ البرامج القطاعية).

كما تم بالموازاة معاينة ظروف التمدرس بالنسبة للمدارس الابتدائية حيث كانت لهم معاينة بعض المؤسسات الابتدائية على مستوى بلديات الولاية ولاسيما ما تعلق منها بتوفير التدفئة المدرسية، وكانت العينة من بلدية غليزان