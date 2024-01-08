كشف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني ، اليوم الإثنين ، عن فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية بكوت ديفوار خلال الأسابيع القليلة القادمة، في إطار مساعي الترويج للسلع الوطنية وتعزيز الصادرات بغرب إفريقيا

وأوضح زيتوني في كلمة خلال إشرافه على افتتاح يوم إعلامي لفائدة المتعاملين الاقتصاديين حول قانون المالية لسنة 2024 ، أنه بعد فتح معرض دائم للمنتجات الجزائرية في كوت ديفوار، سيتم فتح معارض مماثلة في دول إفريقية أخرى، لافتا إلى نجاح تجربة المعارض الدائمة التي أطلقت السنة الماضية في موريتانيا والسنغال.

ودعا الوزير بالمناسبة المتعاملين الاقتصاديين إلى الانخراط في هذه المعارض الدائمة التي تشكل منصات ترويج وتوزيع، موضوعة تحت تصرف المصدرين. وتعمل الوزارة -حسب زيتوني-على تحيين المراسيم التنفيذية المتعلقة بهذا الصندوق، وذلك قصد مواكبة تطلعات المصدريين وتحفيزهم على ولوج وحول قانون المالية لهذه السنة، اعتبر الوزير أنه أتى ببوادر خير لتحقيق سنة اقتصادية بامتياز على جميع الأصعدة، مبرزا التدابير والمزايا الجبائية التي جاء بها القانون، بهدف حماية القدرة الشرائية للمواطن، دعم الاستثمار والاقتصاد الوطني وكذا المحافظة على النسيج الاقتصادي عبر دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الناشئة.