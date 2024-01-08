توقيع اتفاقية الحج

تم نهار اليوم الإثنين بمدينة جدة السعودية التوقيع على اتفاقية الحج لموسم 1446هـ/2024م، من قبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف، الدكتور يوسف بلمهدي، رفقة وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة.

وحسب بيان للوزارة، فقد حضر توقيع الاتفاقية، كل من سفير الجزائر بالمملكة العربية السعودية وليد شريف والقنصل العام بجدة محمد عالم.

وكان وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي قد حل صباح اليوم 08 يناير 2024 بمطار المدينة المنورة بالمملكة العربية السعودية في زيارة عمل يشارك خلالها في معرض ومؤتمر الحج والعمرة الذي ينعقد في الفترة الممتدة من 08 إلى 11 جانفي 2024 بمدينة جدة.