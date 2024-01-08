وزارة التعليم العالي تباشر إجراءات التكفل بالطلبة الفلسطينيين

باشرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الإثنين، إجراءات التكفل بالطلبة الفلسطينيين، وذلك تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، التي أقرها أمس الأحد، في اجتماع مجلس الوزراء.

وفي تصريح له خلال زيارته لمخبر البحث "تميز" بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا صبيحة اليوم، كان وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، قد أكد سعي الوزارة وحرصها على تطبيق قرار رئيس الجمهورية، الذي أمر بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر للتكفل بهم فورا عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.