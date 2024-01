Hadj 2024: Signature d'une convention entre l’Algérie et l’Arabie saoudite

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmehdi, et le ministre saoudien du Hadj et de la Omra, Tawfiq Al-Rabiah, ont signé, lundi à Djeddah, une convention pour l'organisation de la prochaine saison du hadj 1446/2024, a indiqué un communiqué du ministère.

"M. Belmehdi est arrivé, lundi en Arabie saoudite, pour une visite de travail lors de laquelle il participera à la foire du hadj et de la omra, prévue du 8 au 11 janvier à Djeddah, où il a été accueilli par le ministre saoudien du Hadj et de la Omra", a précisé le communiqué.

La signature de la convention s'est déroulée en présence de l'ambassadeur d'Algérie en Arabie saoudite, Oualid Cherif, et du consul général à Djeddah, Mohamed Alem, selon la même source.