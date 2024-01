Le président de la République présente ses condoléances à la famille Al-Dahdouh

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message de condoléances au journaliste palestinien de la chaîne Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, et sa famille, suite au lâche assassinat de son fils, Hamza Wael Al-Dahdouh, par l'occupant sioniste.

"C'est avec une immense tristesse et une profonde affliction qui j'ai appris la nouvelle du lâche assassinat du journaliste Hamza Wael Al-Dahdouh, fils du journaliste de la chaîne Al Jazeera, Wael Al-Dahdouh, par l'occupant sioniste, rejoignant en martyr la plupart des membres de sa famille tombés également en martyrs dans l'agression sioniste barbare, où les journalistes qui accomplissent leur rôle sont délibérément pris pour cibles, en violation flagrante du droit international humanitaire et du droit à la protection qu'il leur garantit", lit-on dans le message de condoléances.

"Le président de la République présente ses condoléances à son père, Wael Al-Dahdouh, ainsi qu'à sa famille, et, à travers eux, aux familles de tous les journalistes tombés en martyrs dans cette agression barbare incessante contre Ghaza", selon le message de condoléances.

"Leur mémoire éternelle continuera de hanter l'occupation sioniste comme le témoin du bâillonnement des voix de la liberté et de l'occultation de la réalité des crimes sionistes dans les territoires palestiniens occupés. "A Allah nous appartenons et à Lui nous retournons"", a ajouté le président de la République.