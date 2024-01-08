نحو تحويل القمة العاصمية إلى ملعب 5 جويلية

لن يكون ملعب نيلسون مانديلا جاهزا لاستقبال القمة المرتقبة بين شباب بلوزداد ومولودية الجزائر المقررة بتاريخ 14 جانفي المقبل بسبب عدم صلاحية أرضية الميدان.

وكشف مصدر عليم لـ"الخبر" بأن لجنة من رابطة كرة القدم المحترفة وبناء على تقارير وصلتها ستتنقل في الساعات القليلة المقبلة لمعاينة أرضية الملعب لاتخاذ قرار نهائي ولو أن مصدرنا أكد أن "الداربي" سيحول وبنسبة كبيرة إلى ملعب 5 جويلية بسبب الوضع السيئ للأرضية.

يأتي هذا رغم أن ملعب نيلسون مانديلا الذي دشن قبل عام كان أوصد أبوابه لأشهر من أجل عملية تجديد أرضية الميدان وأعيد افتتاحه بمناسبة مباراة الجزائر والصومال في نوفمير الماضي والتي ظهرت خلالها أرضية الميدان بوضع سيئ وكانت محل انتقادات لاذعة من الناخب الوطني ليتم غلقه من جديد مع تحويل كل المباريات التي كانت مبرمجة فيه ومنها مباريات المنتخب النسوي ويبدو أنه لم يستعد عافيته لحد الآن.