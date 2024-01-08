سيدي بلعباس: حملة شرسة ضد مروجي المهلوسات

أحصت مديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس منذ بداية السنة الجديدة 2024 تنفيذ العديد من العمليات التي استهدف من خلالها رجال الشرطة المنتسبين إلى مختلف المقرات الحضرية عدد من مروجي الحبوب المهلوسة النشطين بداخل النسيج العمراني لعاصمة الولاية، ما أسفر عن حجز ما يعادل الـ1437 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع كانت موجهة للبيع نظير قيم مالية اعتبرت من عائدات نشاط الترويج.

وقد اشترك مؤخرا عناصر من أمن الحواضر السادس، السابع، العاشر والثاني عشر في تنفيذ خمس قضايا حجز للمخدرات والمؤثرات العقلية حين استغل هؤلاء معلومات مكن الاستثمار الجيد فيها من توقيف 07 أشخاص مشتبه فيهم نظير ضبط 400 قرص مهلوس من مختلف الأنواع بحوزتهم بالتزامن مع ضبط مبالغ مالية لديهم قدرت بـ60 مليون سنتيم و6000 دينار جزائري بعدما اعتبرت من عائدات ترويج هذه السموم.

وقد شهد اليوم الأول من السنة الجارية إعلان مصالح شرطة سيدي بلعباس حجز عناصرها لـ973 من خلال عملية مكنت من توقيف 5 أشخاص وحجز 12 ألف دينار، فيما مكنت عمليات الشرطة المشتركة التي نفذت من قبل عناصر مديرية الأمن الولائي لسيدي بلعباس والدرك الوطني ليلة الفاتح من يناير الجاري من حجز 64 قرصا مهلوسا ومخدرات إضافة إلى كمية من الكوكايين أيضا.