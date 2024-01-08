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رياضة

كرة القدم تفقد أحد أساطيرها

8 جانفي 2024 ()
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أعلنت وكالة الأنباء الألمانية، اليوم الاثنين، وفاة فرانز بكنباور، أحد أساطير كرة القدم الألمانية والعالمية، الذي فاز بكأس العالم مع ألمانيا لاعبا في 1974 ومدربا في 1990، عن عمر ناهز 78 عاما.

وكان بكنباور صاحب حضور قوي على أرض الملعب مع منتخب ألمانيا الغربية وبايرن ميونيخ، الذي فاز معه بالكأس الأوروبية 3 مرات متتالية، وكان يحمل لقب "القيصر".

  وقالت عائلة بيكنباور في بيان: "ببالغ الحزن نعلن أن فرانز بيكنباور، توفي بسلام أثناء نومه الأحد، محاطًا بعائلته، نطلب منكم أن تكونوا قادرين على الحداد في صمت والامتناع عن طرح أي أسئلة".

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