كأس الرابطة: نتائج القرعة

نتائج سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين الخاصة بالطبعة الثانية لكاس الرابطة لفئة "الرديف"، التي جرت الأحد بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.
ثمن النهائي:
1- اتحاد بسكرة- شباب الساورة
2- نجم بن عكنون - مولودية البيض
3-شباب بلوزداد- نجم مقرة
4- شبيبة القبائل - اتحاد خنشلة
5-مولودية الجزائر- شباب قسنطينة
6- نادي بارادو - اتحاد الجزائر
7- جمعية الشلف - وفاق سطيف
8- مولودية وهران - اتحاد سوف
ربع النهائي:
1- الفائز جمعية الشلف - وفاق سطيف- الفائز نجم بن عكنون- مولودية البيض
2- الفائز شبيبة القبائل- اتحاد خنشلة - الفائز نادي بارادو- اتحاد الجزائر
3- الفائز مولودية وهران- اتحاد سوف - الفائز شباب بلوزداد- نجم مقرة
4- الفائز اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة - الفائز مولودية الجزائر- شباب قسنطينة
النادي الأول الذي تم سحبه يلعب داخل الديار.
مواقيت وتاريخ إجراء المباريات سيعلن عليها لاحقا .
للتذكير، توجت مولودية الجزائر بالطبعة الأولى لكاس الرابطة لفئة " الرديف"، على حساب شباب بلوزداد بضربات الترجيح ( 1-1 التوقيت الأصلي).