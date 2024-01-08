كأس الرابطة: نتائج القرعة

نتائج سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين الخاصة بالطبعة الثانية لكاس الرابطة لفئة "الرديف"، التي جرت الأحد بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

ثمن النهائي:

1- اتحاد بسكرة- شباب الساورة

2- نجم بن عكنون - مولودية البيض

3-شباب بلوزداد- نجم مقرة

4- شبيبة القبائل - اتحاد خنشلة

5-مولودية الجزائر- شباب قسنطينة

6- نادي بارادو - اتحاد الجزائر

7- جمعية الشلف - وفاق سطيف

8- مولودية وهران - اتحاد سوف

ربع النهائي:

1- الفائز جمعية الشلف - وفاق سطيف- الفائز نجم بن عكنون- مولودية البيض

2- الفائز شبيبة القبائل- اتحاد خنشلة - الفائز نادي بارادو- اتحاد الجزائر

3- الفائز مولودية وهران- اتحاد سوف - الفائز شباب بلوزداد- نجم مقرة

4- الفائز اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة - الفائز مولودية الجزائر- شباب قسنطينة

النادي الأول الذي تم سحبه يلعب داخل الديار.

مواقيت وتاريخ إجراء المباريات سيعلن عليها لاحقا .

للتذكير، توجت مولودية الجزائر بالطبعة الأولى لكاس الرابطة لفئة " الرديف"، على حساب شباب بلوزداد بضربات الترجيح ( 1-1 التوقيت الأصلي).