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رياضة

كأس الرابطة: نتائج القرعة

8 جانفي 2024 ()
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نتائج سحب قرعة الدورين ثمن وربع النهائيين الخاصة بالطبعة الثانية لكاس الرابطة لفئة "الرديف"، التي جرت الأحد بمقر الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

 

  ثمن النهائي:

1- اتحاد بسكرة- شباب الساورة

2- نجم بن عكنون - مولودية البيض

3-شباب بلوزداد- نجم مقرة

4- شبيبة القبائل - اتحاد خنشلة

5-مولودية الجزائر- شباب قسنطينة

6- نادي بارادو - اتحاد الجزائر

7- جمعية الشلف - وفاق سطيف

8- مولودية وهران - اتحاد سوف

 

  ربع النهائي:

1- الفائز جمعية الشلف - وفاق سطيف-  الفائز نجم بن عكنون- مولودية البيض

2- الفائز شبيبة القبائل- اتحاد خنشلة - الفائز نادي بارادو- اتحاد الجزائر

3-  الفائز مولودية وهران-  اتحاد سوف -  الفائز شباب بلوزداد- نجم مقرة

4- الفائز اتحاد بسكرة - شبيبة الساورة -  الفائز مولودية الجزائر- شباب قسنطينة

 

النادي الأول الذي تم سحبه يلعب داخل الديار.

مواقيت وتاريخ إجراء المباريات سيعلن عليها لاحقا .

للتذكير، توجت مولودية الجزائر بالطبعة الأولى لكاس الرابطة لفئة " الرديف"، على حساب شباب بلوزداد بضربات الترجيح ( 1-1 التوقيت الأصلي).

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