حجز 8.3 كلغ من الكوكايين بورقلة

تمكنت مصالح الدرك الوطني من حجز أكثر من 8 كيلوغرام من الكوكايين في ولاية ورقلة.

وجاء في بيان ذات الهيئة: "في إطار محاربة الجريمة المنظمة بمختلف أشكالها، عبر إقليم اختصاص المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بورقلة، على إثر معلومات واردة إلى مصالحنا، تمكن أفراد فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بورقلة من الإطاحة بشبكة إجرامية تتاجر بالمخدرات الصلبة (كوكايين)، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من تفتيش وتمديد الاختصاص تم حجز كمية معتبرة من المخدرات الصلبة (كوكايين) يقدر وزنها بـ:8.3 كلغ، مبلغ مالي مقدر بـ40 ألف دينار جزائري وكذا توقيف شخصين بالإضافة إلى سيارة سياحية مستعملة في النقل".

واضاف ذات البيان: "على إثر ذلك تم انجاز ملف قضائي من أجل جناية القيام بطريقة غير مشروعة بالحصول والشراء قصد البيع والنقل عن طريق العبور لمخدرات صلبة (كوكايين) ، جناية تبييض الأموال في إطار جماعة إجرامية منظمة، سيتم تقديم المعنيين أمام الجهات القضائية المختصة لاحقا" .