صب منحة مالية للطلبة الفلسطينيين بالجزائر

أعلن وزير التعليم العالية والبحث العلمي، كمال بداري، اليوم الإثنين، عن تخصيص منحة مالية للطلبة الفلسطينيين في الجزائر.

وقال الوزير للتلفزيون العمومي: "عملا بتعليمات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء ليوم أمس، سيتم صب منحة مالية مُعتبرة للطلبة الفلسطينيين بالجزائر".

وكان رئيس الجمهورية قد أمر، خلال ترؤسه، أمس الأحد، اجتماعا لمجلس الوزراء، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدراسة وضعية الطلبة الفلسطينيين بالجزائر بهدف التكفل بهم فورا عقب انقطاع الاتصالات بينهم وبين ذويهم في الأراضي الفلسطينية المحتلة.