"ديريكتوار" في النادي الهاوي لمولودية الجزائر

ستشرف لجنة مسيرة على تسيير شؤون النادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر بعدما تعذر إجراء أشغال الجمعية العامة الانتخابية للمرة الثانية على التوالي بسبب مقاطعة الأعضاء الأشغال احتجاجا على التركيبة الجديدة لأعضاء الجمعية العامة التي تبنتها مديرية الشباب والرياضة.

تأجل اختيار رئيس جديد للنادي الهاوي لفريق مولودية الجزائر خلفا لتركي مسعودي بسبب الخلافات التي طفت إلى السطح بين أعضاء الجمعية العامة رغم تقدم ثلاثة مترشحين وهم جمال راشدي ورفيق بلمان وكذا خالدي.

ومثلما حدث يوم السبت قاطع مساء أمس الأحد أغلبية الأعضاء من القائمة المكونة من 32 عضوا أشغال الجمعية العامة التي كانت مبرمج إقامتها في معهد علوم الرياضة وتكنولوجياتها، كما أعلن رئيس لجنة الترشيحات محمد راشدي انسحابه قبل بدء الأشغال احتجاجا على ما وصفه بالخروقات.