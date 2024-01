تعرض الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى موقف محرج خلال إلقاءه كلمة داخل إحدى الكنائس، اليوم الإثنين.

وقاطع متظاهرون كلمة بايدن مطالبين بوقف إطلاق النار في غزة وهاتفين "الحرية لفلسطين"، قبل أن يتم إخراجهم من طرف مصالح الأمن.

وردا على المحتجين قال بايدن: "أتفهم مشاعركم وأعمل بكل ما أستطيع لدفع إسرائيل لتقليص عملياتها بغزة".

Pro-Palestine protesters SHOUT DOWN Biden at speech at Mother Emanuel AME Church pic.twitter.com/2pY16YfJhN