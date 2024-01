Une bourse conséquente versée aux étudiants palestiniens

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari a annoncé, lundi, le versement d'une bourse conséquente au profit des étudiants palestiniens qui poursuivent leurs études en Algérie, et ce en application des instructions du président de la République, Abdelmadjid Tebboune.

"En application des instructions du président de la République, données lors de la réunion du Conseil des ministres tenue dimanche, une bourse conséquente sera versée aux étudiants palestiniens en Algérie", a précisé Baddari.

Le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, avait enjoint au ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, lors de la réunion du Conseil des ministres qu'il a présidée dimanche, d'examiner la situation des étudiants palestiniens en Algérie pour leur prise en charge immédiate, après l'interruption des contacts avec leurs proches dans les territoires palestiniens occupés.