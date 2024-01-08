وائل الدحدوح يشكر رئيس الجمهورية والشعب الجزائري

توجه الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة، وائل الدحدوح اليوم الإثنين، بالشكر والتقدير لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون وللشعب الجزائري نظير التضامن والتعاطف الدائم مع القضية الفلسطينية.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، تقدم الصحفي الفلسطيني بالشكر للرئيس عبد المجيد تبون على برقية التعزية التي بعث بها إثر استشهاد نجله حمزة وائل الدحدوح أمس الأحد، قائلا : "سيادة الرئيس عبد المجيد تبون، من غزة المحاصرة المحاربة، تقبل تحياتي شخصيا وتحيات ما تبقى من أسرتي وأقاربي وتحية الفلسطينيين عموما، وأشكركم على اللفتة الجميلة وعلى هذه التعازي وهذا التعاطف والتضامن".

ونوه وائل الدحدوح، في تصريحه، بالجهود التي يبذلها الرئيس تبون والشعب الجزائري, قائلا في السياق: "بارك الله في جهودكم وفي كل ما تفعلونه لنصرة الشعب الفلسطيني وجزاكم الله عنا كل خير وتحياتي من خلالك إلى الشعب الجزائري الحبيب".

وأضاف بالقول: "تربينا وترعرعنا في فلسطين على أننا والشعب الجزائري شعب واحد وليس شعبان، وقضية واحدة"، معربا عن تطلعه للقاء الجزائريين عن قريب في ظروف أفضل، يتمناها ان تكون في القدس المحررة.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد بعث ببرقية تعزية إلى الصحفي الفلسطيني في قناة الجزيرة وائل الدحدوح وعائلته، إثر اغتيال نجله حمزة وائل الدحدوح من قبل الكيان الصهيوني الذي قصف مركبة كان يستقلها في منطقة "المواصي"، غربي خانيونس بقطاع غزة، وهو ما أدى إلى استشهاد الصحفي الشاب الآخر مصطفى ثريا.