أناتوف على رادار عملاق الكرة المصرية

كشفت وسائل إعلام مصرية عن دخول اللاعب الجزائري، مسلم أناتوف، مهاجم مولودية الجزائر (رديف)، دائرة اللاعبين المرشحين لتدعيم هجوم الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية في جانفي الجاري، لما يتمتع به من إمكانيات فنية وبدنية عالية.

ونقلت صحيفة "اليوم السابع" نقلا عن مسئولي النادي الأهلي أنهم تلقوا ترشيحاً من أحد وكلاء اللاعبين الجزائريين بشأن أناتوف، الحاصل على جائزة أفضل لاعب في البطولة العربية للناشئين.

ويحق للأهلي التعاقد مع لاعب تحت السن في الوقت الحالي، وفقا للائحة التي تسمح له بالتعاقد مع ثنائي تحت السن و5 لاعبين فوق السن، وسبق وتعاقد مع التونسي محمد الضاوي كريستو ويتبقى له مكان شاغر في قائمة اللاعبين الأجانب تحت السن.

جدير بالذكر أن موهبة الجزائر الشاب من مواليد 2006 وتم ترشيحه للمهندس عدلي القيعي رئيس شركة الكرة بالأهلي، وقام بدوره بعرض اللاعب على لجنة الكشافة ومن ثم عرضه على مارسيل كولر المدير الفني للبت في الأمر بالتعاقد معه أو صرف النظر عن إبرام الصفقة.

وكانت مولودية الجزائر قد تعاقدت مع المهاجم الدولي وهداف المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة خلال الصيف الماضي، حيث يلعب رفقة فريق الرديف منذ بداية الموسم.