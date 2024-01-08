الوزير ربيقة يزور المجاهد علي بوغزالة

قام وزير المجاهدين وذوي الحقوق، العيد ربيقة، اليوم الإثنين، بزيارة للمجاهد عمي "علي بوغزالة"، الأمين العام للمنظمة الوطنية للمجاهدين؛ المتواجد بالمستسفى العسكري بعين النعجة، للاطمئنان عليه إثر تعرضه لوعكة صحية.

ووفق بيان الوزارة، كان لوزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة لقاء مع الطاقم الطبي المكلف بمتابعة حالته الصحية، أين أعرب الوزير للمجاهد علي بوغزالة على متابعة الطاقم الطبي بعناية لوضعيته الصحية، داعياً الله أن يُلبسه حُلل الشفاء والعافية، مؤكداً على مؤازرته ومتابعته الشخصية لوضعه الصحي.

كما لم يفوت الوزير العيد ربيقة تقديم الشكر للطاقم الطبي الذي تكفل بحالة المجاهد، وكل الأطباء الساهرين دوما على متابعة صحة المجاهدين في كل المستشفيات على المستوى الوطني.