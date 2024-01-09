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مجتمع

هذه الطرق مغلقة

9 جانفي 2024 ()
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أعلنت مصالح الدرك الوطني، عن قائمة الطرقات والمحاور المغلقة بسبب تراكم الثلوج التي تساقطت بكثافة طيلة الأيام السابقة.

وحسب مصالح الدرك الوطني، فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو، بالضبط على مستوى منطقة فج تيروردة بلدية إفرحونن، مغلق بسبب تراكم الثلوج. والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو. ب

الضبط على مستوى منطقة أسول بلدية أيت بومهدي مغلق بسبب تراكم الثلوج. أما بولاية البويرة فإن الطريق الوطني رقم 15 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو.

بالضبط على مستوى منطقة كول تيرودة بلدية أغبالو، مغلق بسبب تراكم الثلوج.

والطريق الوطني رقم 33 الرابط بين ولايتي البويرة وتيزي وزو على مستوى منطقتي لاكوكار بلدية بشلول، وتيكجدة بلدية الأسنام، مغلق بسبب تراكم الثلوج

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