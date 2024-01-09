أكد الناخب الوطني جمال بلماضي، اليوم الثلاثاء، على جاهزية أشباله لرفع التحدي في نهائيات كأس أمم إفريقيا التي ستفتتح بكوت ديفوار مساء السبت القادم.

وفي تصريح للتلفزيون الوطني، قال بلماضي إنّ زملاء شايبي عاقدون العزم على إفراح الشعب الجزائري رغم صعوبة المهمة.

وتابع بلماضي: "المنافسة ستكون شديدة، لكننا مستعدون لذلك". وثمّن بلماضي المعسكر التدريبي الحالي في الطوغو، موضحاً: "وجدنا ما كنا نبحث عنه في تربص الطوغو، ولا توجد مشاكل تخصّ المناخ والحرارة".

ويواجه المنتخب الوطني، نظيره من بوروندي في مباراة ودية مغلقة بملعب كيغي بالعاصمة الطوغولية لومي (16.00 سا بتوقيت الجزائر). في مباراة تعد التمرين الأخير للنخبة الوطنية قبل خوض غمار نهائيات النسخة الـ 34 لكأس إفريقيا للأمم كوت ديفوار من (13 جانفي-11 فيفري 2024).