هذه تكلفة سفرية الأنصار إلى كوت ديفوار

أعلنت "سياحة وأسفار الجزائر" عن قيمة تكاليف سفرية المشجعين الجزائريين إلى كوت ديفوار لمؤازرة المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا.

ومثلما ورد أمس على صفحة "سياحة وأسفار الجزائر" على الفيسبوك، أكد الرئيس المدير العام الطاهر ساحري لـ "الخبر" بأن "كل مشجع قام بتسجيل نفسه ما عليه سوى تسديد قيمة 200 ألف دينار جزائري، أي 20 مليون سنتيم، للتنقل إلى كوت ديفوار ومتابعة مباريات الدور الأول الثلاث للمنتخب الوطني خلال نهائيات كأس أمم إفريقيا"، مضيفا "تحديد قيمة 20 مليون سنتيم لتكون تكاليف نقل كل مشجع تم بناء على ما أسداه السيد رئيس الجمهورية من تعليمات بتخفيض التكاليف للمشجعين بـ50%"، مشيرا في السياق: "وجب على أي مشجع يريد التنقل إلى كوت ديفوار التلقيح أولا قبل مباشرة الإجراءات".

وراح الرئيس المدير العام لسياحة وأسفار الجزائر الطاهر ساحري يشرح تفاصيل العرض، بقوله "سيحصل كل مشجع، مقابل تسديد قيمة 20 مليون سنتيم، على تأشيرة الدخول إلى كوت ديفوار، وتذاكر النقل الجوي من الجزائر العاصمة إلى أبيدجان ثم من أبيدجان إلى الجزائر على متن الخطوط الجوية الجزائرية وطاسيلي للطيران، إلى جانب ضمان الإقامة في غرفة لشخصين مع توفير فطور الصباح، بينما يتعين على أي مشجع يريد الاستفادة من غرفة فردية تسديد مبلغ إضافي".

وأوضح الطاهر ساحري بأن مكان إقامة المشجعين تم تحديده في العاصمة ياموسوكرو، مشيرا "فضلا عن استفادة المشجعين من النقل الجوي، فإن الوكالة تضمن لهم أيضا النقل من أبيدجان إلى مكان إقامتهم، وتضمن لهم أيضا النقل من مكان إقامتهم بالعاصمة ياموسوكرو إلى ملعب السلام بمدينة بواكي، ثم إعادتهم طبعا إلى مكان إقامتهم بعد نهاية كل مباراة من المباريات الثلاث للمنتخب الوطني أيام 15 و20 و23 جانفي 2024".

وعلاوة على استفادة كل مشجع من تذاكر الرحلة بين الجزائر وأبيدجان، فإن العرض يشمل أيضا حصول كل مشجع على تذاكر مباريات المنتخب الوطني الثلاث في الدور الأول، ليضيف الطاهر ساحري في السياق: "نضمن أيضا التأمين على السفر الفردي، وسيتم كذلك ضمان الاستقبال والتوجيه بمطارات الذهاب والإياب، وتأطير المشجعين من طرف مرافقي سياحة وأسفار الجزائر ومرافقي متعاملنا بكوت ديفوار".

وهو يعلن عن فتح التسجيلات النهائية للمشجعين، قال الطاهر ساحري إن العرض الحالي يخص فقط الدور الأول، على أمل بلوغ المنتخب الوطني الدور النهائي والتتويج باللقب، حيث سيكون هناك في تلك الحالة، حتما، توضيحات أخرى بشأن قيمة تكاليف الإقامة خلال الأدوار الموالية من المنافسة التي تعقب الدور الأول.

ورغم السباق ضد الساعة الذي انطلق رسميا لتسجيل 2000 مشجع جزائري، قال الطاهر ساحري: "سياحة وأسفار الجزائر لها خبرة كبيرة تضمن لها إنجاح العملية، وقد تجند الجميع للتكفل بالمشجعين"، مضيفا "إنها ليست تجربتنا الأولى، فقد سبق لنا مرافقة وتأطير المشجعين في دورتي جنوب إفريقيا ومصر في نهائيات كأس إفريقيا للأمم وفي مونديال البرازيل.. لدينا القدرة على إنجاح هذه العملية أيضا بكوت ديفوار".