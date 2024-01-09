حجز كمية كبيرة من المهلوسات والمخدرات بوهران والعاصمة

تمكنت المصالح العملياتية المختصة للأمن الوطني، نهاية الأسبوع الماضي، من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين تنشطان على مستوى الجزائر ووهران، وضبط وحجز 307 ألف كبسولة من نوع بريغابالين و35 كلغ من القنب الهندي، وتوقيف 07 أشخاص، مع حجز 08 مركبات منها شاحنتي تبريد.

وأوضح بيان لذات المصالح، أن العملية الأولى نفذتها المصلحة المركزية لمكافحة الجريمة المنظمة (SCLCO)، حيث تمكنت من حجز 307000 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مموهة بإحكام داخل شاحنة تبريد، وتوقيف 04 أشخاص كان يمتد نشاطهم من مدينة حاسي مسعود إلى وهران.

وأضاف البيان ذاته، أن المصلحة المركزية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات (SCLTIS)، تمكنت من توقيف (03) أشخاص، وضبط 35 كلغ من القنب الهندي، ومبلغ مالي قدر بأكثر من 109 مليون سنتيم، مع حجز 06 مركبات منها شاحنة تبريد، كانت تستغل في نقل وتمرير المخدرات من ولاية ورقلة إلى مدينة الرويبة بالجزائر العاصمة. حيث تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.