مستغانم: شرطة عين النويصي توقف مروج كوكايين من ولاية باتنة

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بأمن دائرة عين النويصي بمستغانم من توقيف شخص بالغ من العمر 28 سنة، ينحدر من ولاية باتنة، ضبط بحوزته على كمية من الكوكايين،و14 قرصا مهلوسا من نوع بريقابلين ومبلغ مالي قدره 31000دج من عائدات الترويج.

وجاءت هذه القضية على إثر قيام عناصر أمن دائرة عين النويصي بدوريات راكبة على مستوى المدخل الشمالي للمدينة، أين لفتت انتباههم مركبة سياحية مشبوهة متوقفة تحمل ترقيم ولاية باتنة. وبعد إخضاع سائقها لعملية المراقبة الإدارية والأمنية ضبط بحوزته على المخدرات الصلبة (كوكايين) و 14 كبسولة من نوع بريقابلين 300 ملغ، بالإضافة إلى مبلغ مالي مقدر بــ31000دج وعن قضية حيازة الكوكايين والمؤثرات العقلية لغرض المتاجرة، تم تحرير ملف إجراء قضائي ضد المشتبه فيه قدم بموجبه أمام الجهات القضائية المختصة إقليميا .