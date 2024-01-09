زرابي "تابي دور" لتغطية مسارات ملاعب "كان" كوت ديفوار

اختارت اللجنة المنظمة لنهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم-2023 (المؤجلة إلى 2024) بكوت ديفوار، التي ستقام من 13 جانفي إلى 11 فيفري القادم، شركة الزرابي الجزائرية "تابي دور"، لتغطية جميع مسارات الملاعب التي ستقام فيها مقابلات كأس أمم إفريقيا.

المعلومة أكدها أمس لـ "الخبر"، مصدر من مديرية الماركتينغ بشركة "تابي دور"، والتي مقرها بولاية وهران، الأخير أضاف أن مسؤولي "الكاف" اطلعوا على منتوج المؤسسة من الزرابي، بمناسبة احتضان الباهية وهران لمقابلات إحدى مجموعات بطولة إفريقيا للمحليين "شان 2023".

وأردف محدثنا إن تواجد منتوج الشركة (الزرابي) في العرس الإفريقي ممثلا في بطولة كأس أمم إفريقيا، هو مفخرة للإنتاج الوطني الجزائري، سيما وأن منتوج شركة "تابي دور" 100 بالمائة جزائري (الخيط، الألوان، اليد العاملة..)، مضيفا أن هذه الخطوة من شأنها تأكيد التوجه الذي وضعته السلطات العمومية ودعوتها توجه المنتجين الجزائريين للسوق الإفريقية والعربية.

باختيار شركة "تابي دور" المختصة في إنتاج الزرابي، من قبل "الكاف" لتغطية مسارات الملاعب التي ستحتضن مقابلات "كان" كوت ديفوار، تكون بداية العام الجديد 2024 بداية موفقة لتموقع الشركات الجزائرية في الأسواق الإفريقية.