Fermeture de comptes de crédits accordés par l'Algérie

L’Algérie a décidé de fermer les comptes des prêts accordés aux gouvernements étrangers et de transférer leurs soldes au trésor public. La démarche mentionnée dans la loi de finances 2024 concerne 16 comptes d’États africains, asiatiques et latino-américains, ainsi qu’une Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO).

Les mesures prises par les pouvoirs publics entrent dans le cadre des réformes entreprises par le ministère des Finances, avec la création d’une comptabilité générale fondée sur le principe des droits et obligations établis en vertu de l’article 87 de la loi sur la comptabilité publique et les règles de gestion financière.

La clôture des prêts accordés à des gouvernements étrangers signifie généralement la résiliation ou l’annulation d’une relation financière ou d’un prêt entre une banque ou une institution financière et un gouvernement étranger. Cela peut se produire pour différentes raisons, y compris le remboursement de la dette, le compte peut être fermé si les conditions convenues pour le prêt sont respectées, telles que la réalisation d’objectifs spécifiques, que les garanties requises sont fournies, ou à l’expiration de la période de prêt. Des décisions gouvernementales peuvent également mener à la restructuration de la dette, à la fermeture de comptes de prêts ou à une modification des politiques financières. Dans tous les cas, ces opérations sont réglementées et administrées conformément aux accords financiers et aux lois nationales et internationales.