امرأة تقود عصابة ترويج "الكوكايين" بسيدي بلعباس

تمكنت فرقة مكافحة المخدرات بأمن ولاية سيدي بلعباس ومن خلال في عمليتين نوعيتين نفذتهما خلال الساعات القليلة الماضية من حجز أكثر من 25 غرام من المخدرات الصلبة من نوع "كوكايين" إضافة إلى 226 قرصا مهلوسا من مختلف الأنواع تورط في الحيازة عليها لغرض الترويج 05 أشخاص من بينهم امرأة كان أفراد الشرطة قد تمكنوا من توقيفهم تباعا.

هذا وقد تم خلال العمليتين أيضا حجز مبالغ مالية تفوق الـ 12 مليون سنتيم بعدما اعتبرت من عائدات الترويج، مع الإشارة إلى تأكيد التحقيقات اتخاذ المروجين لعديد المواقع الكائنة بوسط مدينة سيدي بلعباس كنقاط لأجل الترويج لهذه السموم.

يذكر أن الموقوفين الخمسة قدموا أمام النيابة المختصة إقليميا بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تحت إشراف كل من وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي بلعباس وكذا نظيره من محكمة سفيزف.