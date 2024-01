«La compétition sera difficile mais les joueurs sont prêts »

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a affirmé ce mardi que les coéquipiers de Chaibi sont déterminés à rendre heureux notre peuple : « «Il faut faire preuve de haut-niveau pour cette compétition, on a nos ambitions et les joueurs veulent faire quelque chose de bien et rendre heureux notre peuple. Notre ferons notre maximum pour le rendre heureux».

«L'équipe est prête, pendant le stage on a pu trouver ce qu'on cherchait notamment en ce qui concerne les conditions climatiques », a enchainé Belmadi.

A noter que les « Verts » disputeront aujourd’hui leur deuxième match amical au Togo face à la sélection du Burundi. Une rencontre qui se jouera à huis-clos. Lors de leur premier match amical, Mahrez et ses coéquipiers se sont imposés face au Togo(A’) sur le score de trois buts à zéro.