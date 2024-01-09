تصريح رئيس مفوضية الاتحاد الأوربي بالجزائر

أكد رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر، توماس إيكارت، اليوم الثلاثاء، على أهمية تكثيف علاقات التعاون بين الجانبين (الجزائر والاتحاد الأوروبي) مع ضرورة بحث سبل إضافية لمشاريع جديدة في كافة المجالات.

وفي تصريح للصحافة عقب استقباله من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قال إيكارت أن المحادثات مع الرئيس تبون "كانت جد ثرية وتناولت القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الجزائر والاتحاد الأوروبي"، مبرزا أن "الأجندة الجزائرية-الأوروبية تطرح الكثير من الفرص لبلوغ علاقات معمقة أكثر في المستقبل".

وأشار رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي بالجزائر إلى أنه "تم الاتفاق على تكثيف العلاقات في كافة المجالات، التجارية منها والاجتماعية والأمنية والسياسية"، مضيفا أن الطرفين "اتفقا على بحث سبل إضافية لمشاريع جديدة في كافة المجالات المعنية".