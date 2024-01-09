ملعب الدويرة: تأخر الأشغال يثير استياء الوزير

تنقل وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، اليوم الثلاثاء، إلى ملعب الدويرة لمعاينة مدى تقدم الأشغال.

ووفق بيان الوزارة، استهلت الزيارة بتفقد أشغال التهيئة الخارجية التي تقوم بها الشركة الوطنية للأشغال العمومية SNTP. ولدى وقوفه على جميع الأشغال المتبقية، أمر الوزير مؤسسة الإنجاز بضرورة الانتهاء من هذه الأشغال، حيث قدم المدير العام لمؤسسة "SNTP" ضمانات وتعهدات تقضي بضرورة الانتهاء منها ورفع جميع التحفظات قبل نهاية شهر جانفي.

من جانب آخر، اجتمع الوزير مع مؤسسة الإنجاز الصينية ZCIGC المكلفة بأشغال إنجاز الملعب والتي ثَبُتَ من خلال تقارير ومحاضر المعاينة الدقيقة والرسمية والمعدة من طرف المفتشية العامة لوزارة السكن وكذا مكتب الدراسات المكلف بالمتابعة والمراقبة إخلالها بالالتزامات التعاقدية والتقاعس الواضح في تنفيذ الأشغال الموكلة لها، على الرغم من أنه تم تقديم إعذارين لمؤسسة " ZCIGC"، حيث تم تنبيه المؤسسة لعدة مرات بضرورة احترام البنود والالتزامات التعاقدية المنصوص عليها في العقد الأساسي للصفقة الرسمية ولواحقها.

وأبدى الوزير استياءه وعدم رضاه التام من آداء المؤسسة المكلفة بالإنجاز " ZCIGC"، بخصوص إخلالها ببنود العقد لا سيما ما تعلق منه بآجال الإنجاز وتسليم المشروع.