Grippe saisonnière : Communiqué du ministère de la santé

Le ministère de la Santé a rappelé, mardi dans un communiqué, les principales précautions à prendre pour se prémunir contre la grippe saisonnière et ses complications, notamment avec la baisse sensible des températures.

"En raison de la baisse sensible des températures, le ministère de la Santé rappelle les principales précautions à prendre pour se prémunir contre les complications de la grippe saisonnière qui peuvent être fatales, notamment pour les malades chroniques et les personnes âgées", selon le communiqué.

La vaccination étant le moyen le plus efficace pour se protéger contre le virus de la grippe, le ministère appelle les personnes les plus vulnérables aux complications liées à cette maladie, notamment les plus de 65 ans, les enfants et les malades chroniques, à se faire vacciner.

Le ministère recommande également aux citoyens, notamment les plus vulnérables, de "se faire vacciner tous les ans contre le virus de la grippe en raison de ses mutations", précisant que "le vaccin antigrippal est disponible dans les centres de vaccination habituels au niveau des établissements publics de santé".

Le ministère invite, par ailleurs, les citoyens à observer certaines règles préventives telles que le lavage régulier des mains à l'eau et au savon ou par friction avec une solution hydro-alcoolique, le port du masque de protection et la distanciation physique.