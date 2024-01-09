توقيف المعتدين على شركة أجنبية ببومرداس

تمكنت المجموعة الإقليمية للدرك الوطني ببومرداس من الإطاحة بجماعة أشرار قامت بالسطو على شركة أجنبية على مستوى بلدية حمادي مع استرجاع أسلحة بيضاء وأدوات مختلفة استعملت في عملية السطو، حسب ما أورده اليوم الثلاثاء بيان لذات الهيئة الأمنية.

وأوضح نفس المصدر أن "الوقائع تعود إلى قيام أفراد الدرك الوطني بدورية عبر الإقليم، حيث تم سماع صفارات الإنذار بالمنطقة الصناعية ببلدية حمادي، ومباشرة تم التوجه إلى مصدر الصوت، ليتبين أن شركة أجنبية مختصة في صناعة الأدوات المعدنية تعرضت للسرقة من طرف مجهولين باستعمال الأسلحة البيضاء".

وبعد التحقيق، تم "تحديد هوية المشتبه فيهم وإلقاء القبض على خمسة أشخاص، وبعد التحقيق معهم، تم تحديد هوية باقي أفراد العصابة".

وقد أسفرت العملية عن "استرجاع سيارة سياحية تستعمل في تنقلات أفراد العصابة وعتاد وأدوات تستعمل في تسلق الجدران وخلع الأبواب, 6 هواتف نقالة و4 أسلحة بيضاء".

وتم على إثرها "تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة"، وفقا لذات المصدر.