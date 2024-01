CAN 2024: Le séjour des supporters fixé à 200 mille DA

« Le tarif du déplacement des supporters algériens vers Bouaké, la ville devant accueillir l’Equipe nationale de football, en lice pour la CAN 2024, en la Cote d’Ivoire est fixé à 200.000 DA», a déclaré à la télévision algérienne, le P-dg de Touring Voyages Algérie, Tahar Sahri, précisant que ce montant correspond à une réduction de 50% du tarif, comme décidé par le président de la République.

Les 200 mille dinars couvrent, selon le même responsable, les frais de transport aérien, d’hébergement, de restauration et de navettes entre l’hôtel et le stade où évoluera l’équipe nationale algérienne et cela pour une durée de 11 jours.

Sahri a précisé que le premier vol, depuis Alger, est programmé pour le 12 janvier courant, suivi d’une seconde desserte le 14 du même mois, ajoutant que d’autres vols seront programmés si nécessaire.