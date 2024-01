L’Algérie bat le Burundi au score de (4-0)

L’équipe nationale a réalisé un deuxième succès contre le Burundi (0-4) ce mardi, au stade Kégué de Lomé (Togo).

Sa première victoire était contre le Togo A’ (0-3) vendredi dernier au même stade.

La sélection nationale a marqué 7 buts sans en encaisser.

Les buts de la rencontre ont été inscrits par Baghdad Bounedjah à la première minute avant que Ryad Mahrez n’enchaine avec un deuxième but à la 39° le score sur lequel la première mi-temps s’est terminée.

En deuxième mi-temps, l’attaquant islam Slimani a pu ajouter un troisième but à la 87°, alors que le 4ème but a été inscrit par Amoura à la 93°.