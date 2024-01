La revue "El Djeich" en version anglaise à partir de janvier

La Direction de l’information et de la communication de l’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP) a annoncé, mardi dans un communiqué, la parution de la version anglaise de la revue "El Djeich" à partir du mois de janvier courant.

"Dans le cadre du développement de la production médiatique de l’Armée nationale populaire, et de la démarche visant à élargir le lectorat de la revue El Djeich, la Direction de l’information et de la communication de l’Etat-major de l'ANP annonce la parution de la version anglaise de la revue à partir du mois de janvier 2024", a précisé la même source.

Les lecteurs peuvent consulter la revue en la téléchargeant via le lien disponible sur le site officiel du ministère de la Défense nationale (MDN), https://www.mdn.dz/site_principal/sommaire/revues/images/EldjeichJan2024An.pdf".