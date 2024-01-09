أهم تصريحات بلماضي بعد فوز الخضر على بوروندي

أكد النّاخب الوطني جمال بلماضي أن التربّص الطوغولي بمثابة دورة دولية ودّية مُفيدة من كلّ الجوانب.

وقال الناخب الوطني، إن أشباله خُاضوا مقابلتَين وأجرو عدّة حصص تدريبية، تحت حرّ شديد ورطوبة عالية، وهي المُعطيات المناخية التي كنّا نبحث عنها، على اعتبار أنها تُناسب أجواء كوت ديفوار موطن "كان" 2024، مضيفا أن مواجهة المنتحب البورندي كانت مثمرة، وقد شكّل لنا صعوبات بِدفعه لِخمسة من لاعبيه إلى التمركز في خطّ الدّفاع، وأيضا إجادته للكرات الثابتة.

وأكد بلماضي أن امتلاك الكرة وحسن التصرّف بها نقطة إيجابية للاعبينا أمام البورندي، فيما ينبغي الاستغلال الأمثل للفرص التهديفية. صراحة، كان بِإمكاننا تسجيل أهداف أخرى في هذه المباراة الودّية الثانية والأخيرة، مشيرا الى أن عودة الثنائي "بونجاح- بلايلي" كانت أكثر من إيجابية، وحتى هدف رياض محرز، جاء بعد تنسيق وتحضير من زميلَيه بونجاح وبلايلي – يضيف بلماضي-.

كما أن الاستبدالات في الشوط الثاني لِمواجهة البورندي كانت في محلّها، وأثبت اللاعبون الاحتياطيون أنهم جديرون هم أيضا بِالمنصب الأساسي، مشيرا بلماضي الى أن عدم إشراك المهاجم محمد الأمين عمّورة أساسيا ضد محليي الطوغو وأكابر البورندي، جاء بِسبب عدم خوضه المباراة الأولى أمام أنغولا في “الكان” الإيفواري.