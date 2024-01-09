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رياضة

شباب بلوزداد يعود بفوز ثمين من سطيف

9 جانفي 2024 ()
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عاد فريق شباب بلوزداد، بفوز ثمين من تنقله إلى ملعب 8 ماي 1945 بسطيف، أمام الوفاق المحلي بنتيجة 3ـ1، في مقابلة جمعتهما اليوم الثلاثاء لحساب تسوية رزنامة الجولة السابعة من بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس".

وسجل أهداف شباب بلوزداد كل من ويمبا (د5) ولوافي (د29) ومزيان (د70) فيما أمضى الهدف الوجيد لوفاق سطيف اللاعب كوليبالي (د47).

وبفضل هذا الفوز رفع شباب بلوزداد رصيده إلى 19 نقطة في المركز الثالث، متخلفا بعشرة نقاط نقاط عن مولودية الجزائر المتصدر بينما تجمد رصيد وفاق سطيف عند 20 نقطة في المركز الثاني.

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