اختناق مروري بالمحور المزدوج بين المدية والبليدة

عانى صبيحة اليوم أصحاب مركبات من كل الأحجام والأصناف، من تقعد أزمة السير بالطريق السيار شرق غرب، وتحديدا بالنقطة المرورية بين الشفة ومدخل البليدة العربي، والجنوبي مع الطريق الوطني رقم 01، مع إقليم المدية ، لحوادث مرور ، وقعت ، نتيجة الأرضية الزلقة ،

و لوقوع مركبات تجارية بالخصوص محملة بالسلع ، في فخ حفر او سراديب، ناجمة عن اشغال حفر، بالطريق رقم 108 .

و رغم تدخلات عناصر الأمن و الحماية المدنية، الا ان سائقي تلك المركبات و المسافرين عبر خطوط النقل الداخلية خاصة، ظلوا عالقين لزمن، جراء الإزدحام المروري، و الذي فرض على بعضهم تغيير مسار الوصول الى قلب البليدة ، لكن ذلك لم ينجح أيضا.