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مجتمع

إيتوزا: فتح خطيين جديدين

10 جانفي 2024 ()
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أعلنت المؤسسة العمومية للنقل الحضري والشبه الحضري لمدينة الجزائر وضواحيها "إيتوزا"، عن فتح خطين جديدين.

وحسب بيان من المؤسسة، فقد تم فتح الخط رقم 627 الرابط بين حمادي ورويبة مرورا بأولاد العيد والخط رقم 637 الرابط بين خميس الخشنة، ومحطة 2 ماي مرورا بحمادي والدار البيضاء. وبالنسبة لتوقيت خط حمادي، فقد تم برمجة الانطلاق الأول على 6 سا و10 دقائق، فيما يكون آخر انطلاق على 17 سا و10 دقائق.

أما خط خميس الخشنة، فسيكون الانطلاق الأول على 5 سا و50 دقيقة، بينما تم برمجة الانطلاق الأخير على 18 سا و20 دقيقة، حسب البيان.

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