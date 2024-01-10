حجز كمية كبيرة من المخدرات والكوكايين

أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي (04) عناصر دعم للجماعات الإرهابية خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني ، أن مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أوقفت بالتنسيق مع مختلف مصالح الأمن خلال عمليات عبر النواحي العسكرية، (61) تاجر مخدرات وأحبطت محاولات إدخال (06) قناطير و(18) كيلوغراما من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، فيما تم ضبط (.8.5) كيلوغرام من مادة الكوكايين و(1202231) قرص مهلوس.

وحسب ذات البيان ، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ، بكل من تمنراست وبرج باجي مختار وإن ڨزام وجانت، (208) أشخاص وضبطت (48)مركبة و(232) مولدا كهربائيا و(124) مطرقة ضغط و(24) أجهزة للكشف عن المعادن و(46) قنطار من خام الذهب والحجارة، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وتجهيزات تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، في حينتم توقيف (59)شخصا آخر وضبط مسدسين (02) رشاشين من نوع كلاشنيكوف و(31)بندقية صيد و(01) مسدس آلي و(47968) لتر من الوقود و(271)طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب والمضاربة و(15)قنطار من مادة التبغ و(13462) وحدة من مختلف المشروبات.

من جهة أخرى، تمكن حراس السواحل من إحباط محاولات هجرة غير شرعية بالسواحل الوطنية لـ (14) شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، فيما تم توقيف (339) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.