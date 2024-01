Les "Verts" quittent Lomé en direction de Bouaké

L'équipe nationale algérienne de football a quitté mercredi matin à bord d'un avion spécial la ville togolaise de Lomé, en direction de Bouaké en Côte d'Ivoire pour prendre part à la 34e édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2023 (reportée à 2024) prévu du 13 janvier au 11 février).

Les protégés du sélectionneur national Djamel Belmadi achèvent ainsi leur stage de préparation de dix jours dans la ville togolaise de Lomé durant lequel ils ont disputé deux matchs amicaux face au Togo (3-0) et au Burundi (4-0).

A l'issue de son stage à Lomé, le président de la Fédération algérienne de football, Walid Sadi, et les membres de son bureau fédéral, ont saisi cette occasion pour adresser leurs vifs remerciements à leurs homologues du Togo ainsi qu'aux autorités de ce pays pour l'accueil chaleureux envers la délégation algérienne et pour tous les moyens mis à sa disposition afin de réussir son séjour.

Logés dans le groupe D, les Algériens entament la CAN le lundi 15 janvier face à l'Angola au stade de la Paix à Bouaké (21h00), avant de défier le Burkina Faso, le samedi 20 janvier à Bouaké (15h00), puis la Mauritanie, le mardi 23 janvier toujours à Bouaké (21h00).

Pour rappel, les deux premiers de chaque groupe ainsi que les quatre meilleures troisièmes se qualifient pour les 1/8es de finale de l'épreuve.