تحديد مكان إجراء مباراة بلوزداد والمولودية

ستجري مباراة شباب بلوزداد ومولودية الجزائر، رسميا، بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي بدلا من ملعب نيلسون مانديلا ببراقي.

وخلال الاجتماع الذي جمع مسيري العاديين بمقر رابطة كرة القدم المحترفة، تم الإنفاق على نقل المباراة من ملعب نيلسون مانديلا إلى ملعب 5 جويلية 1962، لعدم إمكانية برمجة المباراة بملعب مانديلا.

ورغم أن شباب بلوزداد هو النادي المستقبل، إلا أن إدارته وافقت على خيار الملعب الأولمبي، الذي يعتبر ملعب منافسه نادي مولودية الجزائر.

وتكتسي المباراة، المقررة يوم الأحد 14 جانفي 2024، أهمية بالغة، كون نتيجة هذا الداربي قد تخلط أوراق مراكز المقدمة، كون شباب بلوزداد المتتشي بفوز خارج قواعده بسطيف أمام الوفاق قلص الفارق بينه وبين العميد رائد الترتيب إلى عشر نقاط وله ثلاث مباريات منأخرة، بينما يهشى نادي مولودية الجزائر تكبد خسارة أمام بلوزداد قد تقلص الفارق بينهما من جدبد ليصل إلى سبع نقاط فقط قبل انتهاء مرحلة الذهاب اصلا وقبل إجراء بلوزداد لمبارياته المتأخرة.

وبعدما تعادل العميد مرتين على التوالي بملعب 5 جويلية 1962 الأولمبي أمام إتحاد الجزائر وشبيبة القبائل، وأمام غياب النجم يوسف بلايلي عن الفريق منذ مباراة شبيبة القبائل بسبب تواجده مع المنتخب الوطني استعدادا لنهائيات كأس إفريقيا للأمم، فإن الضغط سيكون حتما كبيرا على المدرب الفرنسي للعميد، باتريس بوميل ولاعبيه وعلى إدارة النادي، كون المشجعين الغاضبين على تعثر الفريق أمام شبيبة القبائل، لن يرضوا بأي تعثر آخر قد يقضي مسبقا على أحلامهم في التتويج باللقب.