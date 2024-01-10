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مجتمع

الجلفة: حريق على مستوى مصنع للمياه المعدنية

10 جانفي 2024 ()
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شب منتصف نهار اليوم الأربعاء حريق بمصنع المياه المعدنية للعلامة مسعد المتواجد  بمنطقة الهيوهي ببلدية عين الإبل في ولاية الجلفة.

وأفاد بيان لمديرية الحماية المدنية أن إسعافات الوحدة الثانوية بعين الإبل مدعمة بإسعافات المركز المتقدم بواد الصدر وإسعافات الوحدة الرئيسية بالجلفة تدخلت هذا اليوم في حدود الساعة 12 سا و25 د لأجل حادث نشوب حريق على مستوى جناح تركيب وتخزين المنصات الخشبية بداخل مصنع المياه المعدنية للعلامة "مسعد" بمنطقة الهيوهي، الحريق تمثل في احتراق لمنصات نقل خشبية " palettes" حيث كان التدخل سريعا وفعالا مما مكن من السيطرة على الحريق من طرف أعوان الحماية المدنية ومنع انتشاره إلى باقي الأجنحة الأخرى، للإشار العملية أشرف عليها مدير الحماية المدنية بالجلفة المقدم شهب العين محمد.

 

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