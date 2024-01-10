أول حصة تدريبية لـ"الخضر" ببواكي

يجري المنتخب الوطني لكرة القدم، مساء اليوم الأربعاء، أول حصة تدريبية في مدينة بواكي الإيفوارية، ابتداء من الساعة 17:30.

وستقام الحصة التدريبية لزملاء الهداف إسلام سليماني بملعب الثانوية الكلاسيكية في المدينة، والذي لا يبعد عن مكان إقامة "الخضر" إلا بـ3.5 كلم أي حوالي 10 دقائق.

وكانت بعثة المنتخب الوطني قد وصلت زوال اليوم إلى مدينة بواكي بوسط كوت ديفوار، قادمة من العاصمة الطوغولية لومي، أين أتمت تربصا تحضيريا استمر 10 أيام.

وسيدخل محاربو الصحراء المنافسة القارية، يوم الإثنين، بمواجهة أنغولا على ملعب السلام ببواكي ابتاء من الساعة الثامنة مساء بالتوقيت المحلي (التاسعة مساء بتوقيت الجزائر).