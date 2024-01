Réunion du gouvernement : Les dossiers à l’ordre du jour

Le Premier Ministre, Monsieur Nadir Larbaoui, a présidé, ce mercredi 10 janvier 2024, une réunion du Gouvernement consacrée à l’examen d’un nombre de dossiers relatifs aux secteurs de l’industrie, de l'agriculture, de l’hydraulique et du développement ferroviaire.

A ce titre, le Gouvernement a entendu une communication sur l’état d’avancement du projet de réalisation du complexe de trituration de graines oléagineuses, à Jijel, qui devra être réceptionné à la fin du premier semestre 2024 et ce, en applications des directives de Monsieur le Président de la République relative à l’accélération de la réalisation de cet important projet devant contribuer fortement à la satisfaction des besoins du marché national.

En outre, le Gouvernement a entendu une communication sur le suivi de la campagne labours-semailles 2023-2024 qui se déroule dans de bonnes conditions grâce aux mesures d’aide et de soutien en faveur des agriculteurs, décidées par Monsieur le Président de la République lors du Conseil des Ministres du 1er octobre 2023.

Le Gouvernement a également entendu un exposé sur un projet développé par une équipe de recherche de l’université de Sidi Bel Abbes relatif au traitement des eaux usées par le recours à la technique de l’ozone pour leur réutilisation dans l'irrigation agricole en attendant la réalisation des études économiques et environnementales nécessaires.